Cala Marin si sgonfiano le accuse nel processo Assolto l’ex sindaco di Carmiano

L’ex sindaco di Carmiano è stato assolto nel processo legato allo stabilimento balneare Cala Marin, a Torre dell’Orso. Le accuse di abusi sono state archiviate, dopo che le prove hanno dimostrato l’assenza di responsabilità. La vicenda si trascina da anni, con il sequestro del 2018 che ora si rivela senza fondamento. La decisione mette fine a un procedimento che aveva coinvolto molte persone, tra cui l’ex primo cittadino, che ora può tornare alla normalità.

MELENDUGNO - Si sono sgonfiate le accuse nel processo su presunti abusi commessi nello stabilimento balneare "Cala Marin" (ex Baron Beach), in località "Le due sorelle" a Torre dell'Orso, nato da due procedimenti inizialmente separati, il primo dei quali portò al sequestro il 26 marzo del 2018.

