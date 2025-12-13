Fine del processo Gotha | Giorgio De Stefano assolto dalla Cassazione cadono le accuse
La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna a 10 anni di Giorgio De Stefano nel processo Gotha, portando al suo assolvimento e chiudendo definitivamente il procedimento. La decisione, comunicata dall’Ansa, rappresenta una svolta importante nel caso.
