Fine del processo Gotha | Giorgio De Stefano assolto dalla Cassazione cadono le accuse

La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna a 10 anni di Giorgio De Stefano nel processo Gotha, portando al suo assolvimento e chiudendo definitivamente il procedimento. La decisione, comunicata dall’Ansa, rappresenta una svolta importante nel caso.

La Suprema Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la condanna a 10 anni inflitta a Giorgio De Stefano dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, mettendo così la parola fine al processo Gotha come riportato dall’Ansa.L’inchiesta, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria e condotta dai. Reggiotoday.it

