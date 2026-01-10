Cadono le accuse nel processo Cara accoglienza | assolti il sindaco e funzionari della prefettura

Nel processo “Cara accoglienza”, il sindaco e alcuni funzionari della prefettura sono stati assolti dalle accuse di truffa ai danni dello Stato, peculato, abuso d’ufficio, frode nelle pubbliche forniture, corruzione e falso ideologico. La sentenza evidenzia l’assenza di prove sufficienti per confermare le imputazioni, confermando la presunzione di innocenza degli imputati e lasciando aperta la discussione sui temi della trasparenza e della gestione pubblica.

Truffa ai danni dello Stato, peculato, abuso d’ufficio, frode nelle pubbliche forniture, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale. È caduto tutto alla fine del dibattimento nel processo “Cara accoglienza” che, nel 2020, aveva portato la Procura di Palmi a emettere sei avvisi di garanzia nell’ambito dell’inchiesta “Cara accoglienza” sulla gestione del centro migranti attivo nell’agriturismo “Villa Cristina” di Varapodio, in provincia di Reggio Calabria, dal settembre 2016 all’aprile 2018. Tra questi c’era pure il sindaco Orlando Fazzolari, allora di Fratelli d’Italia e oggi transitato nel partito Noi moderati che lo ha candidato alle ultime regionali quando, proprio per l’inchiesta “Cara accoglienza”, la Commissione antimafia lo aveva inserito nell’elenco degli “impresentabili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cadono le accuse nel processo “Cara accoglienza”: assolti il sindaco e funzionari della prefettura Leggi anche: Fine del processo Gotha: Giorgio De Stefano assolto dalla Cassazione, cadono le accuse Leggi anche: Cadono tutte le accuse verso il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna: archiviata l'inchiesta per tentata concussione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Processo “Cara Accoglienza”: assolti tutti gli imputati, cadono le accuse sul Comune di Varapodio - Il Tribunale di Palmi, al termine del rito ordinario, ha pronunciato la formula “perché il fatto non sussiste” ... reggiotv.it

