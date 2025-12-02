Torino il consigliere Silvio Viale assolto dalle accuse di violenza sessuale

Silvio Viale, il consigliere comunale di Torino denunciato per violenze sessuali legate alla sua professione di ginecologo, è stato assolto dalle accuse. L’uomo, nella giunta torinese con il partito Più Europa, era andato a processo dopo una serie di denunce: i capi d'accusa erano quattro e riguardavano comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Il gup ha stabilito che Viale, difeso dall'avvocato Cosimo Palumbo, non può essere condannato in quanto "il fatto non costituisce reato". La procura, di contro, aveva chiesto un anno e quattro mesi. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Torino, il consigliere Silvio Viale assolto dalle accuse di violenza sessuale

