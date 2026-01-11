Cosenza i Vigili del Fuoco salvano una cagnolina con i suoi 2 cuccioli bloccati in una tubatura

A Cosenza, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per salvare una cagnolina e i suoi due cuccioli rimasti bloccati in una tubatura. L’intervento si è inserito tra le numerose operazioni di soccorso svolte nella giornata di sabato, a causa delle conseguenze del maltempo. L’azione dei professionisti ha permesso di mettere in sicurezza gli animali e di garantire la loro incolumità.

Decine di interventi da parte dei Vigili del Fuoco a Cosenza, nella giornata di sabato, a causa del maltempo. Tra questi, comunicano i Vdf attraverso i propri canali social, il salvataggio di 3 cani, una madre con i suoi 2 cuccioli, intrappolati all’interno di una tubatura di scarico delle acque piovane. Lunghe e complesse le operazioni, valse a portare al sicuro gli animali Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cosenza, i Vigili del Fuoco salvano una cagnolina con i suoi 2 cuccioli bloccati in una tubatura Leggi anche: Scuola Mezzini, rotta una tubatura: intervento dei Vigili del Fuoco Leggi anche: Si rompe una tubatura del gas a Castione Baratti: vigili del fuoco e tecnici sul posto per la messa in sicurezza La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cosenza, i vigili del fuoco salvano due cuccioli di cane e la madre bloccati in una tubatura; Cosenza, cadono in un dirupo di 50 metri:i vigili del fuoco salvano due cani; Cosenza, i Vigili del Fuoco salvano cuccioli e madre intrappolati · CosenzaChannel.it; Maltempo, i vigili del fuoco salvano tre cani incastrati in un tubo nel Cosentino. Cosenza, i Vigili del Fuoco salvano una cagnolina con i suoi 2 cuccioli bloccati in una tubatura - (LaPresse) Decine di interventi da parte dei Vigili del Fuoco a Cosenza, nella giornata di sabato, a causa del maltempo. stream24.ilsole24ore.com

Cosenza, i Vigili del Fuoco salvano cuccioli e madre intrappolati - Nel pieno di una giornata segnata dall’emergenza maltempo, i Vigili del Fuoco di Cosenza hanno portato a termine un intervento di soccorso tanto complesso quanto toccante, salvando due cuccioli di ... cosenzachannel.it

Vigili del fuoco di Cosenza salvano cuccioli di cane e la madre incastrati in una tubatura ' Leggi l'articolo completo https://www.radioazzurra.news/vigili-del-fuoco-di-cosenza-salvano-cuccioli-di-cane-e-la-madre-inca - facebook.com facebook

I vigili del Fuoco di Cosenza intervengono per salvare due cuccioli di cane e mamma incastrati in una tubatura x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.