Un miracolo di Natale chiuso in un sacco nero a Labaro | la storia di 5 cuccioli che commuove e indigna Roma Nord

A Labaro, nel Municipio XV di Roma, cinque cuccioli sono stati trovati abbandonati in una busta dell'immondizia, pochi giorni prima di Natale. Questa vicenda, che suscita tristezza e indignazione, evidenzia ancora una volta la problematica dell’abbandono degli animali e la necessità di maggiore attenzione e sensibilità nel rispetto della vita. Una storia che invita alla riflessione e alla solidarietà nei confronti dei nostri amici a quattro zampe.

