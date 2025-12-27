Salerno sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa | ricoverato in prognosi riservata

(Adnkronos) – Atteso sotto casa, è stato colpito a sprangate. E' accaduto a Carmine Siano, sindaco del comune di Castiglione del Genovesi, poco più di mille anime nel cuore del Cilento (Salerno), ricoverato in ospedale in prognosi riservata.  Da ieri sera sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Salerno per risalire al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

