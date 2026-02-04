Cacciatori morti | il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altro C’è un indagato

Una settimana dopo la scoperta dei tre cacciatori morti nei boschi di Montagnareale, gli investigatori sono a un passo da una svolta. La scena del ritrovamento ha ancora molti punti oscuri, soprattutto sul ruolo del cane trovato in auto e sulla distanza tra i corpi, distanti circa 30 metri. Un indagato è stato iscritto nel registro, ma ancora non si sa se ci siano prove concrete contro di lui. La procura lavora senza sosta per chiarire cosa sia successo davvero in quel bosco dei Nebrodi.

Una settimana dopo il ritrovamento dei tre cacciatori uccisi nei boschi di Montagnareale, nella fitta selva dei Nebrodi messinesi, l’inchiesta potrebbe essere vicinissima a una svolta cruciale. Gli investigatori avrebbero infatti identificato un quarto uomo presente proprio nella zona della battuta di caccia, figura ritenuta centrale per ricostruire la dinamica della strage. Il suo nome sarebbe stato inserito nel registro degli indagati. La svolta giudiziaria arriva mentre proseguono gli accertamenti tecnici affidati ai carabinieri del Ris, chiamati a chiarire una dinamica che, fin dall’inizio, è apparsa tutt’altro che lineare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cacciatori morti: il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altro. C’è un indagato Approfondimenti su Montagnareale Cacciatori Tre cacciatori morti, c’è un indagato: il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altro Tre uomini sono morti durante una battuta di caccia nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi. Cacciatori morti: il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altro Questa mattina, nel cuore dei Nebrodi, i corpi di tre cacciatori sono stati scoperti in un’area boschiva vicino a Montagnareale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Montagnareale Cacciatori Argomenti discussi: Il giallo dei cacciatori uccisi a fucilate: spunta un super testimone; Tre cacciatori morti, il giallo del testimone. Un quarto uomo è sparito dalla scena; Il giallo dei cacciatori morti nel bosco: chi sono, cosa sappiamo finora; Il mistero dei cacciatori trovati morti nel bosco, l’ombra del quarto uomo. Tre cacciatori morti, c’è un indagato: il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altroL'amico del cacciatore più anziano trovato morto nel bosco di Montagnareale, sui Nebrodi, è indagato: alla base della tragedia forse una lite tra cacciatori ... fanpage.it Cacciatori morti: il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altroSi stringe il cerchio investigativo attorno alla tragedia avvenuta nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi, in provincia di Messina, dove tre cacciatori sono ... thesocialpost.it (ANSA) Cacciatori trovati morti, indagato sottoposto alla prova dello stub. Esame eseguito da carabinieri del Ris di Messina L'indagato per l'omicidio dei tre cacciatori trovati senza vita, uccisi a colpi di fucile la settimana scorsa a Montagnareale, sui Nebrodi, è facebook Messina, tre cacciatori morti a Montagnareale: spunta un quarto indagato x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.