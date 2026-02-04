Bypass aortocoronarico | l’ospedale di Legnano primo centro in Lombardia

L’ospedale di Legnano si conferma il primo centro in Lombardia per il bypass aortocoronarico. In sei anni, il reparto diretto da Germano Di Credico ha eseguito 1.257 interventi, un numero che dimostra l’esperienza e la capacità di gestire operazioni complesse. La struttura si distingue per la sua continuità, organizzazione e successo nel trattare casi delicati, mantenendo un ruolo di primo piano anche a livello nazionale.

Legnano (Milano), 4 febbraio 2026 – Ben 1.257 interventi in 6 anni per il delicatissimo bypass aortocoronarico, un dato che certifica un primato regionale e un importante ruolo su scala nazionale per il reparto diretto da Germano Di Credico: l'analisi dell'attività della Cardiochirurgia di Legnano dell'Asst Ovest milanese certifica una continuità di volumi elevati, un indice di solidità organizzativa, un'esperienza clinica e una capacità di gestione dell'alta complessità che portano il reparto ai vertici in Lombardia. Per quanto riguarda il bypass aortocoronarico isolato, si passa dai 195 interventi del 2020 ai 210 del 2025.

