Eseguito il primo bypass aorto-coronarico al mondo senza aprire il torace | intervento rivoluzionario
Recentemente negli Stati Uniti è stato eseguito il primo bypass aorto-coronarico senza apertura del torace, un intervento considerato pionieristico nel campo della cardiologia. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella chirurgia cardiovascolare, offrendo potenzialmente procedure meno invasive e con tempi di recupero ridotti. L'innovativo approccio apre nuove prospettive per il trattamento delle malattie coronariche, mantenendo elevati standard di sicurezza e efficacia.
Negli Stati Uniti è stato eseguito un intervento pionieristico e rivoluzionario, ovvero il primo bypass aorto-coronarico nella storia della medicina senza aprire il torace. Il paziente, un 67enne, era in pericolo di vita per un grave problema cardiaco e varie condizioni sottostanti. Ecco cosa hanno fatto i medici dei NIH e dell'Università Emory di Atlanta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
