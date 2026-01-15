Eseguito il primo bypass aorto-coronarico al mondo senza aprire il torace | intervento rivoluzionario

Recentemente negli Stati Uniti è stato eseguito il primo bypass aorto-coronarico senza apertura del torace, un intervento considerato pionieristico nel campo della cardiologia. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella chirurgia cardiovascolare, offrendo potenzialmente procedure meno invasive e con tempi di recupero ridotti. L'innovativo approccio apre nuove prospettive per il trattamento delle malattie coronariche, mantenendo elevati standard di sicurezza e efficacia.

