Dal 29 gennaio, l’Epic Games Store offre gratuitamente un gioco che mette alla prova le capacità di gestione di un fast-food

Epic Games Store ha annunciato in anticipo il gioco gratuito della settimana a partire da giovedì 29 gennaio, confermando una proposta decisamente fuori dagli schemi. Il titolo scelto è Definitely Not Fried Chicken, un gestionale ironico e provocatorio che mette il giocatore al comando di un fast-food solo apparentemente innocente. Dietro l’umorismo sopra le righe si nasconde un’esperienza strategica sorprendentemente profonda, con l’iniziativa che rientra nella consueta offerta settimanale gratuita dello store. Un’occasione utile per scoprire un genere gestionale con una forte componente narrativa e satirica. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Epic Games Store ha svelato il gioco gratis del 29 gennaio: si dovrà gestire un fast-food “speciale”

Epic Games Store svela il gioco gratis del 22 gennaio 2026: è un GTA medievaleL’Epic Games Store ha annunciato il gioco gratuito del 22 gennaio 2026, un titolo che combina elementi di Grand Theft Auto con ambientazioni medievali.

Epic Games Store, è ora disponibile il gioco gratis del 29 Dicembre 2025, ecco il link per scaricarloIl 29 dicembre 2025, Epic Games Store offre un nuovo gioco gratuito per gli utenti PC.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Dumb Ways to Die è gratis questa settimana sull'Epic Games Store per dispositivi mobili; Tutti su Epic Games Store, ma nessuno compra: i numeri che preoccupano Epic; Quando era gratuito su Epic Games Store, Blood West ha venduto il 200% in più su Steam; Epic Games Store ha sempre più utenti... ma si prendono solo i giochi gratis.

Epic Games Store svela il gioco gratis del 29 gennaio: pronti a gestire un fast-food illegale?Epic Games Store ha presentato il prossimo regalo per tutti i giocatori PC: ecco i dettagli sul gioco gratis in arrivo il 29 gennaio. multiplayer.it

Quando era gratuito su Epic Games Store, Blood West ha venduto il 200% in più su SteamBlood West ha avuto sicuramente un boost dalla gratuità su Epic Games Store, ma non nel modo in cui potete pensare. multiplayer.it

Epic Games Store regala un action open world medievale ispirato a GTA e due giochi stealth: disponibili gratis per un periodo limitato. https://www.everyeye.it/notizie/giochi-pc-gratis-epic-regala-gta-medioevo-settimana-855010.htmlutm_medium=Social&u - facebook.com facebook

Quando era gratuito su Epic Games Store, Blood West ha venduto il 200% in più su Steam x.com