La pizzeria fa 57 anni e ‘sfida’ i fast food

Gaetano Marigliano, pilastro della ristorazione della Val d’Enza, celebra un traguardo eccezionale: 57 anni di maestro pizzaiolo. "È lui che mi ha insegnato l’arte. Per 9 anni ho avuto l’onore di stargli accanto, imparando ogni giorno non solo la tecnica, ma anche la passione e il rispetto per questo mestiere". A esprimere gli auguri è Francesco Mosca, oggi titolare di ‘Voglia di Pizza’ a Calerno: "Ancora oggi, come allora, torno da lui per confrontarmi sugli argomenti che ci appassionano: la pizza, la sua storia e il suo futuro. La pizza è un prodotto artigianale e tale deve rimanere. Grazie Maestro, per quello che mi hai dato e continui a dare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it