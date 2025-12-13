Buon compleanno Re Lucertola

L’8 dicembre 1943, nacque Jim Morrison, icona del rock e figura di grande rilevanza culturale. Con la sua musica e il suo carisma, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale mondiale, diventando un simbolo di rivoluzione e creatività. Questo articolo ripercorre la vita e l’eredità di uno dei protagonisti più controversi e influenti della storia della musica.

L'8 Dicembre 1943, esattamente 82 anni, fa nasceva Jim Morrison uno dei più geniali e controversi musicisti della storia del Rock e non solo. Sin da piccolo aveva mostrato particolare sensibilità ed intelligenza, pur in un anima inquieta. Durante una gita coi genitori nel deserto, vide sul ciglio della strada un camion ribaltato di braccianti nativi americani moribondi. E quell'evento, come ha sostenuto in più di una intervista, segnò la sua vita. Come se il suo corpo fosse stato assorbito dall'anima di quei nativi indiani. Ray Manzarek. Californiano di Melbourne, cittadina non lontano da Los Angeles, si trasferì nella citta' degli Angeli per scrivere poesie e testi di canzoni.

