Durante una trasmissione di RaiSport, Bulbarelli ha parlato di una sorpresa di Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, ma ha commesso una gaffe. Subito dopo, Malagò ha smentito tutto, chiarendo che non ci sono dettagli ancora ufficiali. La confusione si aggiunge alle aspettative per l’evento, che promette di essere speciale senza che nessuno sappia ancora cosa aspettarsi.

“Non posso anticipare ulteriori dettagli sulla cerimonia di apertura. Posso solo dirvi che ci sarà una sorpresa clamorosa del capo dello Stato, Sergio Mattarella, paragonabile a quanto avvenuto a Londra 2012 con la regina Elisabetta e James Bond “. Il vicedirettore delegato di Raisport Auro Bulbarelli, telecronista della serata inaugurale dei Giochi di Milano Cortina, il 6 febbraio a San Siro, ha rivelato una “ sorpresa clamorosa ” in vista dell’apertura delle Olimpiadi invernali. Ma era un annuncio da non fare. O meglio, avrebbe dovuto darlo il Quirinale. Motivo per cui Bulbarelli è stato smentito pubblicamente – e in tempi abbastanza rapidi – dal presidente del Coni Giovanni Malagò. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci sarà una sorpresa di Mattarella alla cerimonia d’apertura”: la gaffe di Bulbarelli (RaiSport) sulle Olimipiadi. Malagò smentisce subito

Auro Bulbarelli, vice di RaiSport, aveva promesso una “sorpresa clamorosa” di Mattarella alla cerimonia di Milano Cortina 2026, ma poi è stato il presidente del Coni Malagò a smentirlo in diretta.

Auro Bulbarelli, vicedirettore di RaiSport, ha annunciato che il presidente Sergio Mattarella avrebbe partecipato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali.

