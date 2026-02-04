Budapest condanna a 8 anni Maja T Portavoce Orban È complice della Salis

Il tribunale di Budapest ha condannato a otto anni di carcere Maja T., una cittadina tedesca. La donna è stata riconosciuta colpevole di essere complice della Salis, in un caso che ricorda molto quello dell’italiana Ilaria Salis. La sentenza è arrivata dopo un processo che ha tenuto banco nelle ultime settimane.

In un caso che richiama da vicino quello dell'italiana Ilaria Salis, il tribunale di Budapest ha condannato a 8 anni di carcere la cittadina tedesca Maja T., 25 anni, per il suo presunto coinvolgimento nelle aggressioni avvenute a febbraio 2023 nella capitale ungherese contro sospetti estremisti di destra. Anche in questo procedimento, come nel caso Salis, al centro vi sono accuse di violenze politicamente motivate, contestazioni sulle prove e polemiche sulle condizioni di detenzione. Maja T., che si definisce non binaria, è stata riconosciuta colpevole di tentata lesione personale grave e appartenenza a un'associazione criminale come membro della cosiddetta "Hammerbande" (la Banda del martello). 🔗 Leggi su Iltempo.it

La giustizia ungherese ha condannato a otto anni di prigione Maja T.

Il tribunale di Budapest ha emesso una condanna contro l’attivista tedesca Maja T.

