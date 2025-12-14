Bad Bunny scivola e cade durante un concerto ma i fan mandano avanti lo show

Durante un concerto in Messico, Bad Bunny ha avuto un imprevisto scivolando e cadendo sul palco mentre interpretava il brano Efecto. Nonostante l'incidente, il cantante ha continuato a coinvolgere i fan, dimostrando professionalità e spirito di squadra. L'evento ha catturato l'attenzione dei presenti e dei social media, sottolineando il suo carattere resiliente e la connessione con il pubblico.

Bad Bunny ha avuto un piccolo incidente durante uno dei suoi recenti concerti in Messico; è infatti scivolato, cadendo, mentre stava cantando il suo brano Efecto. Le migliaia di fan presenti allo show, tuttavia, non hanno perso un colpo e hanno mandato avanti lo show. Un video pubblicato su X mostra quanto accaduto al live di mercoledì all’ Estadio GNP Seguros di Città del Messico. La superstar portoricana si stava esibendo insieme al suo corpo di ballo quando, dopo aver attraversato il palco, ha perso l’equilibrio, probabilmente a causa della superficie bagnata dalla pioggia di quella sera. È poi caduto a terra, atterrando sul sedere. Metropolitanmagazine.it Bad Bunny cade sul palco mentre si prepara per lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl – IL VIDEO - Il rapper portoricano è scivolato mentre cantava 'Efecto' davanti a 65. ilfattoquotidiano.it

Bad Bunny scivola e cade durante un concerto, ma i fan mandano avanti lo show - Bad Bunny ha avuto un piccolo incidente durante uno dei suoi recenti concerti in Messico; è infatti scivolato, cadendo, mentre stava cantando il suo brano Efecto. msn.com

Il segreto di una serata perfetta? Una partenza che mette subito le cose in chiaro: sarà tutto in discesa! Perché quando il primo morso è quello giusto, tutto il resto scivola via come un menù perfettamente riuscito. Un assaggio che apre la strada, accende la c - facebook.com facebook

© Metropolitanmagazine.it - Bad Bunny scivola e cade durante un concerto, ma i fan mandano avanti lo show

Bad Bunny Slips and Falls Mid-Show in Mexico

Video Bad Bunny Slips and Falls Mid-Show in Mexico Video Bad Bunny Slips and Falls Mid-Show in Mexico