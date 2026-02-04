Btp domanda da record | richieste 11 volte l' offerta E vola il tasso del Bund

Il nuovo Btp a 15 anni offerto dal ministero dell’Economia e delle Finanze ha attirato una domanda incredibile. Le richieste sono arrivate a 11 volte l’offerta, un livello mai visto prima per questo tipo di emissione. Nel frattempo, il rendimento del Bund tedesco continua a salire, portando i mercati a seguire con attenzione questa fase di forte domanda italiana.

Collocamento da record per il nuovo Btp a 15 anni offerto dal ministero dell’Economia e delle Finanze. La grande domanda raccolta ha spinto il Tesoro a emettere titoli per 14 miliardi di euro, la cifra più alta di sempre per questo comparto di bond. Una risposta forte nello stesso giorno in cui il rendimento del Bund trentennale tedesco ha raggiunto i massimi dal 2011, toccando quota 3,56%. Dagli investitori istituzionali che hanno partecipato al collocamento tramite sindacato gestito da un pool di banche, composto da Bbva, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Jp Morgan, sono arrivate richieste per oltre 157 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si mantiene sotto i 60 punti, raggiungendo un minimo dal 2008.

