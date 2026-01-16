Spread Btp-Bund a 59 punti record dal 2008 | corsa ai titoli di Stato italiani

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si mantiene sotto i 60 punti, raggiungendo un minimo dal 2008. Questa dinamica riflette le attuali condizioni di mercato e l’andamento dei rendimenti, evidenziando una fase di stabilità e attenzione agli investimenti nei titoli italiani. La situazione rimane da monitorare, considerando le implicazioni per l’economia e la finanza pubblica del Paese.

Altro risultato storico per lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato di Roma e Berlino è sceso sotto la soglia dei 60 punti in apertura il 16 gennaio, facendo segnare un record per gli ultimi 15 anni. Punteggi simili infatti non si vedevano dal prima della crisi del debito pubblico italiano del 2011 e di quella finanziaria globale del 2008. I titoli di Stato italiani hanno beneficiato di un'asta positiva a gennaio, del rientro delle t ensioni internazionali legate all'Iran e della stabilità dei rendimenti dei Bund tedeschi. Che il calo sia legato a una maggiore sicurezza finanziaria a livello europeo lo testimonia anche l'andamento parallelo, sempre 20 punti di spread sotto ai Btp, dei Bonos spagnoli.

Lo spread Btp-Bund scende ancora, su piattaforma Mts a 59 punti - Lo spread tra Btp e Bund, calcolato dalla piattaforma Mts, scende sotto la soglia dei 60 punti (59 punti base). ansa.it

Lo spread tra Btp e Bund a 62,6 punti base - Il differenziale tra i due titoli di Stato apre a 62,6 punti, con il rendimento del decennale italiano poco mosso al 3,44 per ... altoadige.it

