Brutto incidente per Fredrik Moeller durante la prova della discesa olimpica | portato via in elicottero

Durante la prova di discesa ai Giochi di Milano-Cortina, Fredrik Moeller è caduto pesantemente. Il velocista norvegese, 24 anni, ha riportato una brutta lesione alla spalla e si è reso necessario il ricovero in ospedale con l’elicottero. La sua partecipazione alle Olimpiadi è ora a rischio.

