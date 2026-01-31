WWE | Brie Bella ritorna a sorpresa alla Royal Rumble 2026

Alla Royal Rumble femminile di quest’anno, i fan sono rimasti sorpresi quando Brie Bella è tornata inaspettatamente in scena. La WWE ha deciso di sorprendere il pubblico di Riyadh con un ritorno che nessuno si aspettava, e l’atmosfera si è scaldata subito. La sua presenza ha fatto discutere, aggiungendo un tocco di emozione alla serata.

Grande accoglienza per l'unico vero ritorno a sorpresa della Royal Rumble femminile 2026. A Riyadh la WWE ha scelto di sorprendere i fan convenuti (un po' in ritardo) all'arena con un solo ritorno, quello di Brie Bella. Con Nikki già sul ring, la seconda delle sorelle Bella è tornata a sorpresa con il numero 29. Dopo il ritorno sul ring di Nikki Bella alla Rumble dell'anno scorso, Brie era rimasta fuori dall'accordo. In un'intervista aveva anche confessato che la scelta della WWE di non riportarla era legata al suo legame con Daniel Bryan, una delle personalità più influenti della All Elite Wrestling.

