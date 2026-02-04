Bridgerton | è in arrivo la parte 2 della quarta stagione

Su Netflix Italia arriva la seconda parte della quarta stagione di Bridgerton. Tutti i nuovi episodi saranno disponibili a partire dal 26 febbraio. La serie, molto amata dal pubblico, torna con nuove vicende e personaggi, promettendo di tenere incollati gli spettatori ancora una volta.

Debutteranno su Netflix Italia tutti i nuovi episodi della serie di successo Bridgerton, a partire dal 26 febbraio. La serie targata Shondaland è stato un successo clamoroso in Italia e all’estero. Adesso, con l’attesa dei fan di tutto il mondo, arrivano gli episodi della quarta stagione del mondo dell’alta società inglese e dei suoi appassionati intrighi amorosi. Il volto nascosto di una donna misteriosa. Il bohémien secondogenito Benedict Bridgerton ( Luke Thompson ) rifiuta di sistemarsi, nonostante le insistenti richieste della madre, la matriarca Lady Violet Bridgerton ( Ruth Gemmell ). Finché, al ballo in maschera organizzato da Violet, Benedict rimane folgorato da una misteriosa Dama d’Argento dal volto coperto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Yerin Ha, l’attrice australiana protagonista della nuova stagione di Bridgerton, si prepara a conquistare il pubblico nei panni di Sophie, la domestica che entrerà in scena nella quarta stagione della serie.

Domani su Netflix arriva la quarta stagione di Bridgerton.

