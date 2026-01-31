Yerin Ha, l’attrice australiana protagonista della nuova stagione di Bridgerton, si prepara a conquistare il pubblico nei panni di Sophie, la domestica che entrerà in scena nella quarta stagione della serie. La giovane attrice di 28 anni arriva dal teatro e ha già attirato l’attenzione per la sua interpretazione. Netflix ha svelato il suo ruolo e i fan sono curiosi di vedere come darà vita a questo personaggio.

La protagonista è Sophie, una domestica, figlia illegittima di un nobile che muore prima di poterle assegnare un posto in società. All’evento mondano incontra il secondogenito del compianto visconte, Benedict (interpretato da Luke Thompson), e se ne innamora, ma fugge via allo scoccare della mezzanotte. La nuova star della serie Regency che la interpreta si chiama Yerin Ha, è una 28enne australiana di origini coreane e discende da una famiglia di artisti. A The Hollywood Reporter ha raccontato che la mamma (che ha conosciuto il padre in una scuola di recitazione) registrava video di lei fin da piccola, quando ballava per gli amici dei genitori alle cene a casa o leggeva libri per bambini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Yerin Ha, Sophie di Bridgerton: chi è l'attrice protagonista della quarta stagione

Approfondimenti su Yerin Ha

Yerin Ha, attrice australiana di origini sudcoreane, ha conquistato i fan interpretando Sophie Baek nella quarta stagione di Bridgerton.

Yerin Ha è un’attrice statunitense di origini coreane, nota per il suo ruolo di Sophie Beckett nella quarta stagione di Bridgerton.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Bridgerton Season 4 Official Trailer | Release Date Bridgerton Season 4 Update

Ultime notizie su Yerin Ha

Argomenti discussi: Bridgerton, chi è Yerin Ha: l'attrice che interpreta Sophie Baek; Chi è Yerin Ha, l'attrice che interpreta Sophie in Bridgerton 4 (e dove l'abbiamo già vista); Yerin Ha, chi è la nuova protagonista di Bridgerton 4; Yerin Ha, chi è l’attrice che interpreta Sophie Baek in Bridgerton 4.

Yerin Ha, Sophie di Bridgerton : chi è l'attrice protagonista della quarta stagioneChi è la 28enne australiana che, nei panni della domestica Sophie, conquisterà la scena nelle nuove puntate del Regency romance di Netflix ... vanityfair.it

Yerin Ha, chi è la nuova protagonista di Bridgerton 4L'attrice di origini coreane è stata scelta da Netflix per interpretare Sophie Beak, la «Dama in Argento» che conquisterà Benedict Bridgerton ... corriere.it

È Sophie Beak in Bridgerton 4, la nuova Cenerentola che fa innamorare Benedict, ma dove abbiamo già visto l'attrice Yerin Ha https://dilei.it/spettacolo/bridgerton-4-chi-e-yerin-ha-cenerentola/2120598/ - facebook.com facebook

Anyway appreciation tweet per Sophie/ Yerin, entrambe dolcissime #bridgerton x.com