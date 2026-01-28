Bridgerton esce la quarta stagione | cast trama e trailer

Domani su Netflix arriva la quarta stagione di Bridgerton. La serie torna con nuovi episodi, pronti a coinvolgere i fan di sempre. La prima parte sarà disponibile a partire dal 29 gennaio, portando ancora una volta intrighi e romanticismo nel mondo della famiglia Bridgerton.

(Adnkronos) – È tutto pronto per l'arrivo su Netflix della nuova stagione di 'Bridgerton'. Domani, 29 gennaio, la prima parte della quarta stagione arriverà sulla piattaforma streaming. Per la seconda invece bisognerà attendere il 26 febbraio. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Al centro della storia, la ricerca dell'amore di Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Il bohémien secondogenito rifiuta di sistemarsi, nonostante le insistenti richieste della madre, la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Finché, al ballo in maschera organizzato da Violet, Benedict rimane folgorato da una misteriosa Dama d’Argento dal volto coperto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

