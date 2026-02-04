Box chiusi e promesse spente Il lento collasso dei mercati baresi

Questa mattina i mercati di Bari si presentano in uno stato di abbandono. Le serrande sono abbassate, le strutture sono rovinate e le riparazioni sembrano non arrivare mai. La situazione peggiora di giorno in giorno, creando disagio tra i commercianti e i clienti che si trovano senza alternative. La città non riesce a invertire questa tendenza e il lento declino continua a colpire il cuore commerciale di Bari.

Box chiusi, serrande arrugginite, pavimentazioni sconnesse e tempi interminabili per le riparazioni più semplici. È il ritratto, poco rassicurante, dei mercati cittadini di Bari, che oggi vivono una fase di forte sofferenza, legata a una molteplicità di fattori che proveremo ad analizzare.

