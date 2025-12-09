Se gli Stati Uniti sono una minaccia anche la Bce teme un collasso dei mercati
La Banca centrale europea esprime preoccupazione per il rischio di una possibile crisi globale, evidenziando la crescente tensione nei mercati finanziari. Dopo le tensioni internazionali e le sfide economiche, l’istituzione si mostra più diretta nel mettere in guardia sui pericoli imminenti, richiamando l’attenzione sulla fragilità dell’economia europea e sulla necessità di interventi tempestivi.
La Banca centrale europea non è mai stata così schietta sul rischio di una nuova crisi globale. Il «what ever it takes» del l’ex governatore Mario Draghi era la risposta necessaria alla speculazione finanziaria internazionale che intendeva affossare l’euro. Nelle parole di Luis de Guindos, vicegovernatore della Bce, per presentare il rapporto del Financial Stability Review di novembre 2025 emerge, invece, il pericolo di un collasso del sistema finanziario. Alcuni problemi sono presentati con rara chiarezza. Da aprile, i mercati azionari globali hanno raggiunto nuovi massimi storici. I mercati finanziari, e in particolare quelli azionari, sono vulnerabili a bruschi aggiustamenti dovuti a valutazioni persistentemente elevate e all ’aumentata concentrazione del mercato azionario. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
