Botulismo | Bari salvato un bambino di nove mesi La disperata corsa da Cerignola

Da noinotizie.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di nove mesi è stato salvato a Bari dopo aver contratto il botulismo. La famiglia aveva chiamato i soccorsi in fretta, preoccupata per i sintomi che si aggravavano. I medici hanno agito subito, trasferendo il piccolo in ospedale e iniziando le cure necessarie. La corsa contro il tempo ha permesso di evitare conseguenze gravi. Ora il bambino è sotto stretta sorveglianza, ma le sue condizioni sono in miglioramento.

La notte fra l'11 e il 12 gennaio il trasferimento dall'ospedale di Cerignola. Grave crisi respiratoria e condizioni critiche per il bambino di nove mesi. Diagnosi:, botulismo. Trasportato all'ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari il bambino, a distanza di settimane, è in prognosi attualmente favorevole, sia pure ancora ricoverato. Una terapia altamente specialistica lo ha salvato.           . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

botulismo bari salvato un bambino di nove mesi la disperata corsa da cerignola

© Noinotizie.it - Botulismo: Bari, salvato un bambino di nove mesi La disperata corsa da Cerignola

Approfondimenti su Cerignola Bari

Botulismo, la corsa disperata per bimbo 9 mesi da Cerignola al Bari: ora è fuori pericolo

È una corsa contro il tempo per un bambino di 9 mesi di Cerignola.

Bimbo di 9 mesi affetto da botulismo trasportato al Giovanni XXII di Bari: è fuori pericolo

Un bambino di 9 mesi di Cerignola è stato portato d’urgenza all’ospedale Giovanni XXIII di Bari.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cerignola Bari

botulismo bari salvato unBari, botulismo in un neonato: salvato al Giovanni XXIIIBimbo di 9 mesi salvo dopo un sospetto botulismo. Intervento rapido e antitossina decisivi al Giovanni XXIII di Bari. trmtv.it

Bari, a 9 mesi arriva in ospedale in gravi condizioni: salvato dal botulismo. L'antitossina da Taranto scortata dalla poliziaÈ fuori pericolo il bimbo trasferito d’urgenza da Cerignola, nella notte tra l’11 e il 12 gennaio, all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII per una grave insufficienza respiratoria ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.