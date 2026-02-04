Botulismo | Bari salvato un bambino di nove mesi La disperata corsa da Cerignola

Un bambino di nove mesi è stato salvato a Bari dopo aver contratto il botulismo. La famiglia aveva chiamato i soccorsi in fretta, preoccupata per i sintomi che si aggravavano. I medici hanno agito subito, trasferendo il piccolo in ospedale e iniziando le cure necessarie. La corsa contro il tempo ha permesso di evitare conseguenze gravi. Ora il bambino è sotto stretta sorveglianza, ma le sue condizioni sono in miglioramento.

