Botulismo | Bari salvato un bambino di nove mesi La disperata corsa da Cerignola
Un bambino di nove mesi è stato salvato a Bari dopo aver contratto il botulismo. La famiglia aveva chiamato i soccorsi in fretta, preoccupata per i sintomi che si aggravavano. I medici hanno agito subito, trasferendo il piccolo in ospedale e iniziando le cure necessarie. La corsa contro il tempo ha permesso di evitare conseguenze gravi. Ora il bambino è sotto stretta sorveglianza, ma le sue condizioni sono in miglioramento.
La notte fra l'11 e il 12 gennaio il trasferimento dall'ospedale di Cerignola. Grave crisi respiratoria e condizioni critiche per il bambino di nove mesi. Diagnosi:, botulismo. Trasportato all'ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari il bambino, a distanza di settimane, è in prognosi attualmente favorevole, sia pure ancora ricoverato. Una terapia altamente specialistica lo ha salvato. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it
