Botulismo la corsa disperata per bimbo 9 mesi da Cerignola al Bari | ora è fuori pericolo

È una corsa contro il tempo per un bambino di 9 mesi di Cerignola. I medici del Giovanni XXIII di Bari sono riusciti a stabilizzarlo dopo averlo ricoverato in condizioni gravi per un sospetto caso di botulismo. Ora il piccolo è fuori pericolo, ma la vicenda ha suscitato preoccupazione tra i genitori e le autorità sanitarie.

È fuori pericolo un bambino di 9 mesi arrivato in condizioni critiche all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari per una grave insufficienza respiratoria legata a un sospetto caso di botulismo. Il piccolo, trasferito d'urgenza da Cerignola nella notte tra l'11 e il 12 gennaio, è attualmente ricoverato con prognosi favorevole dopo l'attivazione tempestiva di un percorso clinico altamente specialistico. Il bambino è giunto in ospedale già intubato ed è stato preso in carico senza soluzione di continuità dall'equipe di rianimazione del Giovanni XXIII, che ha garantito la stabilizzazione nelle fasi più critiche dell'emergenza.

