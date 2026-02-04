Botte a agente Torino Gip | domiciliari

Il 22enne toscano coinvolto nell’aggressione a un agente durante il corteo a Torino è stato messo agli arresti domiciliari dal Gip. L’uomo è sospettato di aver preso parte alla violenta aggressione avvenuta il 31 gennaio, quando l’agente è stato attaccato e ferito.

Scontri Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto | Il gip: "Guerriglia preordinata e organizzata" Scontri a Torino, domiciliari al presunto aggressore dell'agente. Due liberi con obbligo di firma La polizia ha disposto gli arresti domiciliari per Angelo Simionato, 22 anni, residente in provincia di Grosseto.

