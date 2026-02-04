Botte a agente Torino Gip | domiciliari
Il 22enne toscano coinvolto nell’aggressione a un agente durante il corteo a Torino è stato messo agli arresti domiciliari dal Gip. L’uomo è sospettato di aver preso parte alla violenta aggressione avvenuta il 31 gennaio, quando l’agente è stato attaccato e ferito.
10.50 10.25 Abu Dhabi, nuovo round a 3 su Ucraina09.56 Piantedosi: Ice? Non saranno operativi09.56 Piantedosi: ICE non operativi a Giochi09.00 Massa, uomo morto in incendio in casa08.00 Media: 9 morti in raid a Gaza, 3 minori08.00 Media: 9 morti in raid su Gaza,3 minori07.10 Uccisa a Napoli, arrestato il fratello04.50 Gabbard al raid FBI su voto in Georgia "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip "L’INVISIBILE - La cattura di Matteo Messina Denaro", martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondimenti su Torino Agente
Scontri Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto | Il gip: "Guerriglia preordinata e organizzata"
Scontri a Torino, domiciliari al presunto aggressore dell'agente. Due liberi con obbligo di firma
La polizia ha disposto gli arresti domiciliari per Angelo Simionato, 22 anni, residente in provincia di Grosseto.
Ultime notizie su Torino Agente
Argomenti discussi: Scontri a Torino, arrestato uno degli aggressori del poliziotto: è un 22enne di Grosseto; A Torino anche violenze della polizia, la testimonianza: Anziano con la testa spaccata abbandonato a terra; Agente preso a calci e colpito a martellate, il video: aggressione choc a Torino; Torino, attacco allo Stato al corteo di Askatasuna: martellate sulla polizia, decine di feriti tra gli agenti.
Le violenze della polizia contro manifestanti inermi ieri alla manifestazione di TorinoAlcuni video degli abusi della polizia commessi ieri a Torino durante la manifestazione di solidarietà con il centro sociale Askatasuna. In un lungo filmato, girato dal reporter e operatore umanitario ... msn.com
Alessandro Calista, l’agente di Pescara, torna a casa: «Ho già vissuto momenti di tensione, sabato toccato il fondo» #ilcentro - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.