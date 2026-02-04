A Reggio Calabria i lavori per il nuovo Palazzo di Giustizia sono in piena fase di avanzamento. Borrelli assicura che l’edificio rivoluzionerà il modo di amministrare la giustizia, promettendo un miglioramento tangibile per tutti. La città attende con fiducia, mentre il cielo invernale si fa più cupo e pesante sopra le strade.

A Reggio Calabria, dove il cielo invernale si addensa su una città che ha sempre portato sulle spalle il peso delle aspettative, si sta profilando un cambiamento radicale nell’organizzazione della giustizia. Il nuovo Palazzo di Giustizia, in costruzione da oltre due anni nel cuore del centro storico, non è solo un’opera architettonica in fase di completamento: è un simbolo di rinnovamento, un tentativo concreto di rimettere in moto un sistema giudiziario che da troppo tempo fatica a tenere il passo con le esigenze dei cittadini. Lo ha detto chiaro il procuratore della, Giuseppe Borrelli, durante una breve ma intensa intervista a margine della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, tenutasi alle 10:30 in piazza del Popolo, davanti al palazzo storico che oggi ospita solo parte delle attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borrelli: «Il nuovo Palazzo di Giustizia cambierà il modo di amministrare giustizia»

