Nella notte del 2 gennaio, un proiettile ha colpito una finestra del 12º piano del Palazzo di Giustizia, infilandosi nella parete a livello umano. Al momento, si valutano diverse ipotesi, tra cui la presenza di un cecchino da un edificio di fronte o l’utilizzo di un drone modificato. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sull’incolumità pubblica, richiedendo approfondite indagini da parte delle autorità competenti.

Inquietante episodio quello accaduto nella notte del 2 gennaio, quando un proiettile ha centrato ed oltrepassato una finestra del 12mo piano per conficcarsi, ad altezza d'uomo, nella parete. Quel colpo, se nella stanza si fosse trovato qualcuno, avrebbe potuto uccidere.Il 12mo piano ospita gli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Spari contro il Palazzo di Giustizia, l'inquietante ipotesi: cecchino da palazzo di fronte o drone modificato

Leggi anche: Spari a Ostia: colpi di pistola contro un palazzo. Ipotesi avvertimento

Leggi anche: Spari nella notte a Napoli, 4 colpi nell’androne di un palazzo: ipotesi agguato fallito

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Spari contro il Palazzo di Giustizia, l'inquietante ipotesi: cecchino da palazzo di fronte o drone modificato; Napoli, spari contro il Tribunale: centrato l’ufficio del Pg; Spari contro il Tribunale a Napoli: pallottola sfonda la vetrata della Procura al 12esimo piano; Spari contro il Tribunale di Napoli: proiettile sfonda la vetrata della Procura al 12esimo piano.

Napoli, spari contro il Tribunale centrato l’ufficio del Pg - A giudicare dalla traiettoria e dalla profondità del colpo, pare che abbiamo preso bene la mira: un proiettile teso, che ha sfondato due vetrate che compongono la stessa finestra e ... ilmattino.it