Bonus anziani 2026 fino a 1.380 euro dall’Inps per gli over 80 | requisiti

Fino al 31 dicembre gli over 80 possono chiedere il bonus dell’Inps che arriva fino a 1.380 euro. La misura, però, non è una novità: è stata introdotta con la legge di bilancio di quest’anno e resta aperta per chi vuole fare domanda.

Fino al 31 dicembre di quest’anno è possibile richiedere il bonus anziani 2026: la misura non è una novità dell’ultima Legge di Bilancio, né una misura avviata da poco. Ha preso il via grazie al Dlgs 292024 (conosciuto anche come decreto Anziani) ed è destinato agli over 80 in condizioni di gravissima non autosufficienza. Grazie a questa misura è possibile ottenere fino a 1.380 euro al mese, che vengono erogati in due differenti quote dall’Inps: l’indennità di accompagnamento;. l’indennità di assistenza.. Bonus anziani 2026, come funziona la misura. Il bonus anziani 2026 è una misura che viene erogata per sostenere la domiciliarità delle persone più fragili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il governo ha confermato che il Bonus Anziani 2026 resterà disponibile fino alla fine dell’anno prossimo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

