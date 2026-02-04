Bonus Anziani 2026 confermato il contributo per gli over 80 non autosufficienti | requisiti importi e come fare domanda

Il governo ha confermato che il Bonus Anziani 2026 resterà disponibile fino alla fine dell’anno prossimo. La misura è rivolta agli over 80 che non sono autosufficienti e hanno redditi bassi. Chi ne ha diritto può ancora fare domanda per ricevere il contributo, che mira a sostenere le persone più fragili.

Il Bonus anziani resta attivo fino al 31 dicembre 2026 e si rivolge a chi ha più di 80 anni, in condizioni di grave non autosufficienza e con redditi bassi. Ecco come funziona, a chi spetta e quali spese possono essere coperte.

