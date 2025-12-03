È ufficialmente operativo il nuovo incentivo pensato per i giovani che vogliono mettersi in proprio. L’ Inps ha annunciato l’apertura della procedura per richiedere il bonus dedicato agli under 35 che avviano un’attività in uno dei settori ritenuti strategici per l’economia italiana. Si tratta di un contributo mensile di 500 euro, erogato per un periodo che può arrivare fino a tre anni, e non oltre il 31 dicembre 2028. Il provvedimento, introdotto dal decreto Coesione nel maggio 2024 e reso attuativo la primavera successiva, diventa finalmente accessibile grazie alle istruzioni fornite dall’Istituto nella circolare pubblicata in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bonus under 35, via libera dall’Inps: aperte le domande per il contributo fino a 500 euro al mese