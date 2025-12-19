Bonus mamme 2025 oggi il pagamento fino a 480 euro | chi può ancora fare domanda all'Inps e come

Il Bonus Mamme 2025, con un importo massimo di 480 euro, è stato recentemente erogato dall’Inps alle donne con almeno due figli. Molte mamme possono ancora presentare domanda per beneficiare di questa agevolazione. Ecco le informazioni principali su chi può accedere e come procedere con la richiesta, per non perdere questa opportunità di sostegno economico.

Oggi l'Inps ha completato il pagamento del bonus mamme lavoratrici 2025, rivolto alle donne con almeno due figli: l'assegno vale fino a 480 euro. Chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2025 ha ancora alcune settimane per fare domanda, fino al 31 gennaio 2026. È necessario, però, rispettare i paletti di reddito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

