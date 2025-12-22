Si torna a parlare del tragico incidente di Pisa che lo scorso settembre ha sconvolto la città e due famiglie, causando la morte di Jacopo Gambini, 17 anni, e Leonardo Renzoni, 16 anni, in seguito a uno scontro frontale tra due moto. A riportare la vicenda al centro dell’attenzione è un episodio emerso solo successivamente all’incidente, avvenuto all’interno dell’ ospedale di Pisa, dove i corpi dei due ragazzi sarebbero stati scambiati per errore. Un fatto che ha aggravato una tragedia già immensa e che ha spinto i genitori di Jacopo a presentare una denuncia querela contro l’ Azienda ospedaliera pisana, ritenuta responsabile di una grave gestione post mortem. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morti lo stesso giorno, i corpi scambiati in ospedale: i genitori di Jacopo lo vegliano per ore, ma era l’amico

Leggi anche: Corpi scambiati in ospedale nel Pisano, genitori vegliano per sbaglio l’amico del figlio

Leggi anche: Morti nello stesso giorno a 16 e 17 anni, i corpi in ospedale. Poi la scoperta choc dei genitori di Jacopo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

I morti dimenticati, cosa succede quando scompare una persona senza parenti; Da Papa Francesco a Giorgio Armani, i personaggi che ci hanno lasciato nel 2025. FOTO; Ostaggi anche da morti: i corpi dei palestinesi trattenuti da Israele; Capri, il piano del comune contro i soggiorni brevi: niente Imu a chi affitta casa ai residenti.

Morti nello stesso giorno, i corpi scambiati in ospedale: i genitori di Jacopo lo vegliano per ore, ma era l'amico Leonardo - Si torna a parlare dell'incidente che ha portato alla morte di Jacopo Gambini, 17 anni, e Leonardo Renzoni, di 16, a seguito del frontale tra le due moto avvenuto a Pisa lo ... leggo.it