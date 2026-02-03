Allegri contro Italiano si trasforma in uno scontro che finisce male, come Tyson contro Heidi. La cosa brutta è che, più passa il tempo, più si sente la delusione tra i tifosi under 40, che ormai vedono il calcio come una brodaglia insulsa, quella che vengono loro propinata dai media italiani.

Più passano i giorni e più ci viene una stretta al cuore pensando ai tantissimi under 40 italiani convinti che il calcio sia quella brodaglia insulsa che viene loro propinata dalla narrazione imperante nel nostro Paese. Narrazione per cui di una partita si contano i falli laterali, i passaggi, il possesso palla, gli xGoals (l’ultima perversione) e aberrazioni simili. Ovvio che ci sia un disamore dei giovani nei confronti del calcio. Ci sarebbe per qualsiasi sport in cui il punteggio venisse spacciato per fattore secondario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri versus Italiano è come Tyson contro Heidi: finisce molto male (proprio come a Bologna)

Approfondimenti su Allegri Italiano

Il portiere della Cremonese, Audero, ha raccontato quello che è successo durante la partita contro l’Inter.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Allegri Italiano

Argomenti discussi: Milan, operazione rimonta: ritrovare i leader, fare più gol e... Così il Diavolo non molla; Milan, la fortuna di Allegri e ammennicoli vari; Max Allegri e la passione per il ‘corto muso’: due successi in due ippodromi per la sua scuderia; Fabio Capello e Max allegri, che lezione agli allenatori dei giovani!.

Italiano non sa pareggiare col Milan. Allegri non sa perdere col BolognaVincenzo Italiano, Bologna, non ha mai pareggiato nel massimo torneo contro il Milan. Su 11 scontri diretti ha colto 4 vittorie e rimediato 7 sconfitte.. tuttomercatoweb.com

Bologna-Milan diretta Serie A: segui la partita tra Italiano e Allegri oggi LIVEBOLOGNA - È il giorno di Bologna-Milan, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Allo stadio 'Dall'Ara' si sfidano i rossoblù di Italiano, reduci da due sconfitte di fila (ultima in ordi ... msn.com

Massimiliano Allegri previews our trip to Bologna: Working together Maignan’s renewal Team news - facebook.com facebook