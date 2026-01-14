Roma attenta | Freuler può diventare occasione a zero

Roma attenta: Remo Freuler, attualmente al Bologna, potrebbe diventare un’opportunità a parametro zero a partire dal 3 febbraio, data di fine del mercato invernale. La società giallorossa monitora la situazione del centrocampista svizzero, il cui rinnovo non è ancora stato formalizzato. La possibilità di un trasferimento libero rappresenta un’opportunità da valutare in vista delle strategie di rafforzamento della rosa.

La Roma segue da vicino la situazione di Remo Freuler. Il centrocampista del Bologna non ha ancora chiuso il discorso rinnovo e, con la fine del mercato invernale fissata al 2 febbraio, dal giorno successivo potrà accordarsi a parametro zero con altri club. Un dettaglio che non passa inosservato a Trigoria. In redazione filtra attenzione massima: la Roma è alla ricerca di profili esperti e affidabili per rinforzare la mediana e lo svizzero rientra perfettamente nell’identikit. Esperienza in Serie A, equilibrio tattico e leadership sono qualità che lo rendono una possibile occasione strategica. Il Bologna ha provato a muoversi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

