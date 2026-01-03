Ex Milan Senderos | Jashari non si discute è davvero forte Athekame? Serve tempo

Philippe Senderos, ex difensore del Milan, ha commentato le recenti prestazioni di Ardon Jashari e Zachary Athekame in un'intervista a Tuttosport. Riconoscendo il talento di Jashari, Senderos sottolinea che Athekame ha bisogno di tempo per adattarsi. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sulle potenzialità dei giovani difensori e sui percorsi di crescita nel calcio professionistico.

Senderos: "Jashari non si discute, è davvero forte. Può coesistere con Modric" - Philippe Senderos, ex difensore svizzero del Milan, ha parlato così a Tuttosport dei suoi connazionali Ardon Jashari e Zachary Athekame: "Jashari è stato sfortunato per ... milannews.it

Ex Serie A, Senderson sicuro: «Milan, farà bene quel giocatore nonostante l’infortunio. Ne sono convinto» - La situazione attuale Philippe Senderos, leggenda del calcio svizzero ed ex difensore di Arsenal e Milan, è intervenuto alla pri ... calcionews24.com

Senderos su Jashari Le dichiarazioni x.com

Milan: Loftus via, per Gila. Si tratta. Le news https://milanworld.net/threads/milan-loftus-via-per-gila-si-tratta.157309 #Milan #Lazio #Calciomercato - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.