Ex Milan Senderos | Jashari non si discute è davvero forte Athekame? Serve tempo
Philippe Senderos, ex difensore del Milan, ha commentato le recenti prestazioni di Ardon Jashari e Zachary Athekame in un'intervista a Tuttosport. Riconoscendo il talento di Jashari, Senderos sottolinea che Athekame ha bisogno di tempo per adattarsi. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sulle potenzialità dei giovani difensori e sui percorsi di crescita nel calcio professionistico.
Philippe Senderos, ex difensore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport dove ha parlato di Ardon Jashari e Zachary Athekame: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
