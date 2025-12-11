Zhegrova bocciato dai giornali è lui il peggiore in campo | Non si accende mai almeno ha rotto il ghiaccio dal 1’ La pagella del kosovaro

L’esordio di Zhegrova con la Juventus non è stato positivo, con i giornali che gli assegnano la pagella più bassa tra i giocatori in campo. Il kosovaro, che ha giocato titolare, non è riuscito a incidere e ha ricevuto numerose critiche, passando poi la palla a Spalletti già nel primo tempo.

Zhegrova bocciato dai quotidiani dopo la prima da titolare: il kosovaro non si accende mai, viene sostituito poi da Spalletti dopo il primo tempo. L'attesa per vedere Edon Zhegrova dal primo minuto con la maglia della Juventus era tanta, ma il risveglio post-Champions è amaro per l'esterno kosovaro. La sua prestazione contro il Pafos, durata appena 45 minuti prima della sostituzione all'intervallo, è stata analizzata senza sconti da La Gazzetta dello Sport, che nell'edizione odierna gli riserva una bocciatura netta, etichettandolo come il peggiore in campo tra le fila bianconere. Il voto in pagella è un 5 che lascia poco spazio alle interpretazioni.

Zhegrova, la sorella innamorata della Juve: "Forte, elegante e piena di storia" - Arrivato in estate alla Juventus per poco più di 15 milioni di euro, Edon Zhegrova fin qui non è riuscito a trovare molto spazio a causa di una serie di problemi fisici. Scrive tuttosport.com

Zhegrova, lunedì la Juve avrà la sua risposta: al momento non ci sono buone notizie… - Zhegrova avrà un’altra occasione per aumentare il minutaggio: lunedì la sua Nazionale sarà impegnata a Goteborg con la Svezia nel gruppo B finora dominato dalla Svizzera. tuttosport.com scrive