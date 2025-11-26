Famiglia nel bosco i giudici contro le Iene | Privacy violata

L'ultimo servizio de Le Iene ha sollevato un certo polverone, perché pare che una vecchia puntata sulla famiglia che vive nel bosco abbia in qualche modo condizionato i giudici. Il programma Mediaset, infatti, si era occupato della vicenda. Nello specificio, l'inviata Nina Palmieri aveva raggiunto la famiglia formata da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion e i tre bambini per accertarsi delle loro condizioni. Raggiunto il nucleo familiare nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, l'inviata si era prima di tutto preoccupata dei bambini, e aveva cercato di capire se questi si trovassero in salute e fossero felici, ricevendo in entrambi i casi una risposta affermativa dai diretti interessati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

