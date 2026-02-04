Blitz della nave russa Sparta IV nel Tirreno | Italia e Grecia si confrontano su accertamenti legali

Una nave russa ha fatto un’uscita sospetta nel Tirreno, vicino alla Sardegna. La Sparta IV ha percorso rotte strane, senza comunicare nulla, e ora l’Italia e la Grecia si sono messe a confronto sugli accertamenti legali da fare. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità cercano di capire cosa stia succedendo davvero.

**Un'operazione silenziosa nel cuore del Tirreno: la nave russa Sparta IV si muove in un'area di mare a ridosso della Sardegna con rotte anomale, in attesa di ordini non dichiarati.** Sembra un gioco di specchio, ma è un movimento che sta facendo tremare i comandi militari dell'Atlantico. Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2026, la nave russa *Sparta IV* – una nave cargo di tipo mercantile, ma con un'identità ambigua, spesso definita " della morte" – è entrata in una rotta improvvisa e a pendolo, nei pressi della costa orientale della Sardegna. L'attuale rotta, che si snoda tra le isole di Capo Caccia, Punta della Fuga e la fascia di mare tra Sardegna e Italia, è stata riconosciuta da esperti e forze navali internazionali, e non è casuale.

