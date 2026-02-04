Blitz dei Nas nelle macellerie sequestrati 10 chili di salumi

I Nas hanno fatto un blitz nelle macellerie delle Marche, sequestrando circa 10 chili di salumi. Durante i controlli, hanno trovato carne senza tracciabilità e diversi problemi igienico-sanitari. Alcuni laboratori sono stati costretti a chiudere immediatamente. I controlli sono ancora in corso e l’obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai consumatori.

Matelica (Macerata), 4 febbraio 2026 – Carne priva di tracciabilità, violazioni igienico-sanitarie e laboratori costretti a chiudere: macellerie e laboratori di lavorazione carni in tutte le Marche nel mirino del Nas. È il bilancio dei controlli effettuati nel mese di gennaio dai Carabinieri del Nas di Ancona su tutto il territorio regionale, nell'ambito di una campagna nazionale disposta dal comando carabinieri Tutela della Salute di Roma. Sono stati cinque i comuni in provincia di Macerata dove sono stati eseguiti i controlli da parte dei carabinieri. Nel mirino dei militari sono finiti, infatti, cinque attività, tra salumifici e macellerie, che si trovano a Matelica, Sarnano, Pieve Torina, Montefano e Potenza Picena.

