I Nas nelle macellerie delle Marche | sequestrati 355 chili di carne e derivati

I Nas hanno sequestrato 355 chili di carne e derivati nelle macellerie delle Marche. Durante le ispezioni di gennaio, i carabinieri hanno trovato una delle due attività controllate irregolare, con gravi violazioni sulla tracciabilità e sul rispetto delle procedure di sicurezza alimentare. Gli approfondimenti continuano per capire se ci siano altri rischi per i consumatori.

Ascoli Piceno, 3 febbraio 2026- I carabinieri del Nas nel mese di gennaio hanno ispezionato due attività del settore carni, una delle quali è risultata irregolare per gravi violazioni delle norme sulla tracciabilità e per il mancato rispetto delle procedure previste dal manuale di autocontrollo. Ascoli: sequestrati 200 chili di carne non tracciata. All’interno dell’esercizio sono stati trovati e sequestrati amministrativamente 200 chili di carne privi di documentazione idonea a garantirne la provenienza, in violazione della normativa europea. Al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I Nas nelle macellerie delle Marche: sequestrati 355 chili di carne e derivati Approfondimenti su Macellerie Marche Controlli dei NAS: sequestrati oltre due quintali di carne non conforme Nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare, i NAS di Taranto hanno sequestrato oltre due quintali di carne non conforme. Nas in ristoranti e pasticcerie: 850 chili di prodotti sequestrati, tra panettoni e materie prime scadute Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Macellerie Marche Argomenti discussi: Controlli dei Nas nelle macellerie: a Serrastretta sequestrati 11 chili di carne senza tracciabilità, sospeso laboratorio di insaccati; I Nas nelle macellerie del Catanzarese: sequestrati 11 chili di carne, una licenza sospesa; Sicurezza alimentare, il Nas sequestra 60 quintali di materiale per macellerie e pizzerie prodotto abusivamente; Sporcizia e insetti, chiusa macelleria dai Nas. I Nas nelle macellerie delle Marche: sequestrati 355 chili di carne e derivatiAd Ascoli mancava la documentazione sull’origine. A Pesaro irregolari 8 esercizi su 10, ad Ancona ‘solo’ la metà ... ilrestodelcarlino.it Sporco e insetti. Arrivano i Nas nella macelleriaIncrostazioni, insetti sia vivi che morti. Nell’ambito delle attività di controllo nel settore della lavorazione e del sezionamento carni, ... lanazione.it eccellente operazione dei Carabinieri del NAS di Latina che chiudono uno stabilimento cartotecnico clandestino situato nell'area del Sorano che riforniva macellerie e pizzerie della provincia di Frosinone. Materiali potenzialmente nocivi destinati al contatto co - facebook.com facebook Insetti vivi e morti, esche, sporcizia ovunque: i carabinieri del Nas chiudono macelleria x.com

