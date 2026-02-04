Blitz anticamorra a Scampia | 15 arresti di polizia e carabinieri

Questa mattina a Scampia, polizia e carabinieri hanno portato a termine un grande blitz contro il clan Raia. In tutto, sono stati arrestati 15 uomini, ritenuti legati alla cosca. Durante le operazioni sono stati sequestrati droga e denaro contante. Gli agenti hanno agito con precisione, rispettando le regole interne del gruppo criminale, che gestiva i vertici rispettando le regole di sangue. L’intervento punta a colpire un’organizzazione molto radicata nel quartiere, che da tempo controlla il traffico illecito.

Tempo di lettura: 2 minuti Gestiva i vertici rispettando rigorosamente i vincoli di sangue, il clan Raia, a cui presunti componenti oggi la Squadra Mobile di Napoli e i carabinieri del gruppo Napoli hanno notificato 15 arresti e sequestrato droga e denaro. A sottolinearlo oggi, nel corso di un conferenza stampa in Procura a Napoli, sono stati il procuratore Gratteri, il procuratore aggiunto Sergio Amato, il capo della Squadra Mobile Giovanni Leuci e il tenente colonnello Giuseppe Musto, comandante del Gruppo Napoli. "Una caratteristica è quella della gestione dei Raia su base dei vincoli di sangue – ha spiegato Leuci – per ogni componente di vertice arrestato c'era sempre uno pronto a ereditare lo scettro, anche prendendo ordini dal parente arrestato che si teneva in contatto via cellulare".

