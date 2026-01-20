Elisabetta Cocciaretto si è fermata al primo turno degli Australian Open 2026, sconfitta in tre set da Julia Grabher. Dopo aver conquistato il secondo titolo WTA a Hobart, la tennista marchigiana ha incontrato difficoltà nel mantenere la lucidità e l’energia. La competizione è proseguita con successo per l’austriaca, che ha prevalso nel primo incontro dello Slam australiano.

Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto, eliminata al primo turno degli Australian Open 2026. La tennista marchigiana, reduce da una settimana intensa a Hobart culminata con il secondo titolo WTA della carriera, ha pagato il dispendio di energie e un calo di lucidità contro l'austriaca Julia Grabher (n. 95 del ranking). Quest'ultima si è imposta 7-5 2-6 6-4 in due ore e 30 minuti, risultando più cinica nei momenti chiave, soprattutto nella gestione delle palle break. Un vero peccato per Cocciaretto, che nei set persi ha avuto diverse occasioni per cambiare l'inerzia dell'incontro. PRIMO SET – Il match si apre con il break dell'azzurra, immediatamente controbilanciato dalla risposta di Grabher.

© Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto esce di scena al primo turno degli Australian Open: Grabher si impone in tre set

