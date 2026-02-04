Bladesong il provato | tra incudine e martello

Questa mattina, nel laboratorio di Forgiatura, un artigiano ha messo in scena una scena che sembra uscita da un rituale antico. Ha preso un pezzo di ferro rovente, l’ha immerso nell’acqua fredda e ha ascoltato il sibilo che si alza nell’aria. Un gesto che unisce tradizione e precisione, tra incudine e martello. La scena si ripete, ma ogni volta sembra raccontare qualcosa di più profondo.

C'è qualcosa di profondamente rituale nell'affondare un pezzo di ferro incandescente nell'acqua fredda. Una pausa, uno shock termico, un sussurro che racconta millenni di saperi trasmessi per gesto e per suono. Bladesong, opera prima dello studio indipendente SUN AND SERPENT Creation, non ha l'ambizione di gridare, di spettacolarizzare, di intrattenere a tutti i costi. Vuole farci ascoltare quel sussurro. E, nel farlo, trova un suo spazio unico nel panorama indie del 2026. A metà tra simulazione artigianale, racconto personale e puzzle game narrativo, Bladesong mette il giocatore nei panni di un giovane apprendista fabbro alle prese con il proprio passato, con le aspettative del villaggio che lo circonda e con un lascito familiare intriso di segreti.

