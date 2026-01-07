Euroclear vittima delle manovre UE sui beni russi fra l’incudine von der Leyen e il martello russo

Euroclear, importante piattaforma finanziaria belga, si trova a fronteggiare le ripercussioni delle recenti direttive dell’Unione Europea relative ai beni russi congelati. Le nuove normative hanno generato complessità operative e tensioni tra le politiche europee e il contesto geopolitico, influenzando le attività e la gestione delle risorse coinvolte.

La compagnia finanziaria belga Euroclear sta seriamente soffrendo le conseguenze delle decisione dell'Unione Europea sui beni russi congelati. Ora Mosca non sta più a guardare e l'istituto è in difficoltà. Nell'occhio del ciclone. Nel giro di qualche mese Euroclear è passata dall'essere un'anonimo istituto finanziario a trovarsi proprio nel occhio del ciclone. Il giornale francese Le Monde l'aveva descritta come "un soggetto poco conosciuto, ma centrale per il sistema finanziario europeo". Anche la sua direttrice generale Valérie Urbain spiega come "inizialmente non fosse conosciuta dagli euroburocrati" e che quindi era "molto, molto lontana dalle attenzioni dei politici".

