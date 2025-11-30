Si rafforza l’asse tra falce martello e Corano

Laverita.info | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli antagonisti, tra cui qualche ex brigatista, manifestano insieme a imam radicalizzati e maranza. Come Omar Boutere, italo marocchino ricercato dopo gli scontri a Torino, ritrovato a casa della leader di Askatasuna. Una saldatura evidente che preoccupa gli inquirenti. La saldatura che preoccupa investigatori e intelligence ormai non è più un’ipotesi, è una fotografia scattata nelle piazze: gli antagonisti, compreso qualche indomito ex brigatista, manifestano contro Israele, marciano accanto agli imam radicalizzati comparsi in inchieste sul terrorismo jihadista e applaudono a predicatori salafiti che arringano la folla tra le bandiere rosse e quelle palestinesi. 🔗 Leggi su Laverita.info

si rafforza l8217asse tra falce martello e corano

© Laverita.info - Si rafforza l’asse tra falce, martello e Corano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Rafforza L8217asse Falce Martello