Si rafforza l’asse tra falce martello e Corano
Gli antagonisti, tra cui qualche ex brigatista, manifestano insieme a imam radicalizzati e maranza. Come Omar Boutere, italo marocchino ricercato dopo gli scontri a Torino, ritrovato a casa della leader di Askatasuna. Una saldatura evidente che preoccupa gli inquirenti. La saldatura che preoccupa investigatori e intelligence ormai non è più un’ipotesi, è una fotografia scattata nelle piazze: gli antagonisti, compreso qualche indomito ex brigatista, manifestano contro Israele, marciano accanto agli imam radicalizzati comparsi in inchieste sul terrorismo jihadista e applaudono a predicatori salafiti che arringano la folla tra le bandiere rosse e quelle palestinesi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’ingresso dell’ex sindaco di Rossano e dell’ex assessore di Corigliano rafforza la squadra moderata in vista delle future sfide elettorali. Gallo: «Classe dirigente più forte, credibile e pronta a guidare la città» - facebook.com Vai su Facebook
L’incontro tra il Capo di SM dell’ #Esercito, Gen. C.A. Carmine #Masiello, e il suo omologo norvegese, Major General Lars Lervik, ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare i rapporti di #cooperazione tra i due Eserciti. Durante i colloqui sono stat Vai su X