Blackout alle Olimpiadi | alle prime gare di curling salta la luce nel palazzetto di Cortina

Da ilfattoquotidiano.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime gare di curling alle Olimpiadi di Cortina salta improvvisamente la luce nel palazzetto. Durante le prime partite del torneo misto, il sistema elettrico si spegne, interrompendo le partite e creando confusione tra gli atleti e gli spettatori. L’incidente si è verificato poco dopo l’inizio delle gare del round robin, comunque in anticipo sulla cerimonia di apertura prevista venerdì. I tecnici stanno lavorando per ripristinare l’energia e riprendere le competizioni il prima possibile.

Cominciano con un breve blackout le Olimpiadi invernali a Cortina. L’incidente tecnico è avvenuto al Cortina Curling Olympic Stadium durante le prime partite del torneo misto di curling, in programma già oggi, quando sono iniziate le gare del round robin dei Giochi, in anticipo rispetto alla cerimonia d’apertura in programma venerdì 6 febbraio. L’interruzione di corrente è durata alcuni minuti (circa otto), durante i quali sia gli atleti – i curler – sia gli spettatori sono rimasti nella penombra. I riflettori che illuminano le corsie si sono spenti e all’interno del palaghiaccio sono rimaste accese solo alcune luci presenti sulle tribune. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

