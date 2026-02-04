Le Olimpiadi di Milano Cortina iniziano con un blackout durante il primo giorno di gare nel curling

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina sono iniziate con un imprevisto che ha sorpreso tutti. Durante la prima giornata di gare nel curling, si è verificato un blackout di circa otto minuti. Gli atleti sono rimasti fermi sul ghiaccio, senza poter continuare a giocare, mentre gli organizzatori cercavano di risolvere il problema. Un episodio che ha creato imbarazzo e ha interrotto bruscamente il debutto di questa edizione olimpica.

Otto minuti circa, tanto è durato quel momento di blackout temporaneo, imbarazzante, durante il quale gli atleti non hanno potuto fare altro che restare sul ghiaccio e scivolare.

